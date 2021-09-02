Италия

У 38-летнего француза слишком высокие требования по зарплате.

Бывший полузащитник Фиорентины и Баварии Франк Рибери не может договориться с Вероной о подписании контракта, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, 38-летний француз намерен подписать с итальянским клубом контракт на один год с зарплатой в размере 1,8 миллионов евро, но эту сумма слишком большая для Вероны.

Также отмечается, что Верона по-прежнему заинтересована в подписании Рибери, но трансфер состоится только в том случае, если футболист снизит свои требования по контракту.

В прошедшем сезоне Рибери провел 30 поединков в составе "фиалок", в которых забил два мяча и отдал семь ассистов.

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