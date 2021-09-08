Италия

Это вдвое больше, чем за предыдущий отчетный период.

После того, как главный акционер Ювентуса опубликовал финансовый отчет о первой половине 2021 года, эксперты пришли к выводу, что убытки "старой синьоры" за финансовый 2020/21 составят 190,7 миллиона евро – сообщает Calcio e Finanza.

За минувший финансовый период потери Ювентуса составили 89,7 миллиона, то есть убытки выросли более, чем в два раза.

Интересно, что Ювентус вот уже четвертый год демонстрирует рост финансовых потерь: до этого было 42,6 миллиона, а еще перед этим — 4,1 миллиона.

Резкий рост потерь прежде всего связан с пандемией коронавируса, повлекшей футбол без зрителей, а сейчас ограничение заполняемости стадионов и ранний вылет команды из Лиги чемпионов.