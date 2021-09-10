Италия

Итальянский тренер ждет от "россонери" новое соглашение.

Стефано Пьоли ждет, что Милан предложит ему новый контракт уже в ближайшее время.

Как сообщает издание Calciomercato, между итальянским тренером и руководством клуба хорошие отношения.

Обе стороны не против продлить сотрудничество, но в клубе хотят быть убеждены, что Милан сохранит успешные результаты и в будущем.

Текущее соглашение между Стефано Пьоли и Миланом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, что Милан мог заменить Пьоли тренером Вероны Юричем или Аллегри, если клуб не вышел бы в Лигу чемпионов.