Итальянский тренер ждет от "россонери" новое соглашение.
Стефано Пьоли, getty images
10 сентября 2021, 18:28
Стефано Пьоли ждет, что Милан предложит ему новый контракт уже в ближайшее время.
Как сообщает издание Calciomercato, между итальянским тренером и руководством клуба хорошие отношения.
Обе стороны не против продлить сотрудничество, но в клубе хотят быть убеждены, что Милан сохранит успешные результаты и в будущем.
Текущее соглашение между Стефано Пьоли и Миланом рассчитано до лета 2022 года.
Напомним, что Милан мог заменить Пьоли тренером Вероны Юричем или Аллегри, если клуб не вышел бы в Лигу чемпионов.