Италия

"Старая сеньора" потерпела второе поражение в трех стартовых турах Серии А.

В центральном матче третьего тура чемпионата Италии Наполи на своем поле принимал Ювентус.

Неаполитанцы уверенно стартовали в нынешнем сезоне Серии А, добыв две победы в предыдущих турах, а вот туринцы начали сезон плохо — одна ничья и одно поражение. Естественно, что в этом поединке подопечные Массимилиано Аллегри хотели взять три очка, но было очевидно, что это будет непросто.

С первых же секунд матча Наполи взял мяч под свой контроль и практических сразу хозяева поля могли открыть счет, однако Политано после навеса Инсиньо пробил выше ворот. Затем было еще несколько неплохих моментов и огромное количество угловых, но мяч не летел в сетку.

А вот Ювентус забил при первой же своей возможности — на 10-й минуте Манолос ошибся, отдавая передачу назад, чем и воспользовался Мората. Испанец перехватил мяч вышел на ударную позицию и отправил мяч в дальний угол.

Впрочем, пропущенный мяч ничуть не сбавил темп игры хозяев поля. Они продолжали контролировать мяч и постоянно находились на половине поля Ювентуса, вот только это не приносило результата. Туринцы много играли в обороне, а вот атаковали крайне редко, хотя моменты все же были.

Так, в середине тайма гости могли удвоить преимущество — Мората слева отдал в центр штрафной на Кулусевски, который пробил но воротам. Оспина отбил перед собой, но точно ударить на добивании Кулусевски не смог.

А в конце первой половины встречи гол в свои ворота едва не привез Инсинье — в верховой борьбе он скинул мяч на Кулусевски, но Оспина подстраховал и не позволил сопернику забить. В итоге на перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Ювентуса.

Второй тайм неаполитанцы начали весьма активно, накаляя обстановку у ворот Щесны. И это привело к голу на 57-й минуте. Инсинье пробил из-за пределов штрафной, голкипер Ювентуса не смог зафиксировать мяч в руках, чем воспользовался Политано, пробив точно в сетку — 1:1.

Выйти вперед Наполи мог уже через 10 минут — Руи отдавал на открывавшегося Унаса, однако на пути мяча оказался Осихмен, который прервал атаку собственной команды. Спустя несколько минут все тот же Осихмен пробил выше ворот.

Игра большую часть времени проходила на половине поля Ювентуса, и наставник гостей решил освежить атаку, выпустив под конец встречи Мойзе Кина вместо Альваро Мораты. Спустя три минуты после выхода на поле Кин привез гол в собственные ворота.

После подачи с углового Кин головой скинул мяч в сторону своих ворот, и этим моментом воспользовался Кулибали — 2:1. Изменить ситуацию Ювентус до финального свистка так и не смог.

Таким образом, Ювентус потерпел второе поражение в трех стартовых турах и на данный момент идет на 16-й строчке в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 1 очко. Наполи же лидирует в чемпионате, набрав 9 баллов.

Наполи – Ювентус – 2:1

Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 – Мората, 10.

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руи (Малькюи, 90) – Руис, Замбо-Ангисса, Эльмас (Унас, 46) – Политано (Лосано, 71), Осихмен (Петанья, 90), Инсинье (Зьелински, 73).

Ювентус: Щесны – Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 58) – Маккенни (Рэмси, 72), Локателли, Рабио – Бернардески, Мората (Кин, 82), Кулусевски.

Предупреждения: Эльмас (31), Лосано (88) – Локателли (45).