Италия

Украинский хавбек не смог помочь команде избежать поражения от Фиорентины.

Аталанта в поединке третьего тура итальянской Серии А уступила приехавшей в гости Фиорентине (1:2).

В этом противостоянии принял участие украинский хавбек Руслан Малиновский, который вышел на замену на 50-й минуте. За оставшееся время украинец 33 раза коснулся мяча, отдал 15 точных передач из 21, пять из которых ключевых, а также создал два момента, провел две обводки и заработал на себе два фола.

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore признали Малиновского лучшим игроком матча в составе Аталанты, дав ему оценку 7,4 и 8,0 соответственно.

Что касается лучшего игрока матча, то им стал Душан Влахович, оформивший дубль в составе "фиалок", реализовав два пенальти. Его действия были оценены в 8,1 и 8,2 балла.

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