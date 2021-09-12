Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Аталанта в рамках третьего тура итальянской Серии А на своем поле встречалась с Фиорентиной.

Победу "фиалкам" принес оформленный дубль в исполнении Душана Влаховича, который дважды реализовал пенальти. У бергамаской команды единственный результативный удар у Дувана Сапаты, также реализовавшего пенальти.

Обзор матча:

Аталанта — Фиорентина 1:2

Голы: Сапата, 65 — Влахович, 33, 49

Аталанта: Спортьелло, Дзаппакоста, Паломино, Толои, Гимшити, Мехле (Гозенс, 50), Иличич, Фройлер, Пашалич, Пессина, Пикколи, Сапата, Миранчук (Малиновский, 50).

Фиорентина: Терраччано, Венути (Одриосола, 25), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Данкан (Кастровилли, 76), Торрейра (Амрабат, 66), Кальехон (Гонсалес, 76), Влахович, Соттиль (Сапонара, 66).

Предупреждения: Мехле, Сапата, Бонавентура, Игор Жулио, Миленкович, Гозенс, Одриосола.