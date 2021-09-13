Италия

Гол в ворота Лацио стал знаковым для Ибрагимовича.

Милан уверенно обыграл Лацио в рамках матча четвертого тура итальянской Серии А, отличившись голами в каждом тайме.

Примечательно, что один из голов забил шведский нападающий миланцев Златан Ибрагимович, для которого этот мяч стал знаковым.

Как сообщает издание Gracenote, опытный швед забил уже в 24-ом сезоне профессиональной карьеры на клубном уровне.

К слову, впервые в профессиональной карьере Златан отметился голом в далеком 1999 году, когда забил за шведский Мальме. С тех пор Ибрагимович забивал в форме Ювентуса, Милана, Интера, Аякса, Барселоны, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.

Стоит отметить, что матч против Лацио стал первым для Ибрагимовича в новом сезоне, старт которого швед пропустил из-за травмы колена.