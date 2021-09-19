Италия

Миланский клуб хочет построить будущее команды вокруг словака.

Контракт словацкого центрального защитника Милана Шкриниара с его нынешним клубом, миланским Интером, завершается уже через два года, поэтому руководство "змей" уже в ближайшее время намерено провести переговоры со своим футболистом относительно продления действующего соглашения.

При этом, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "нерадзурри" заинтересованы в том, чтобы как можно на более длительный период заручиться соглашением с 26-летним футболистом, взамен чего он получит более выгодные условия своей работы в клубе.

Словак в новом сезоне продолжает оставаться ключевой фигурой в обороне своей команды, и уже успел отыграть полностью все четыре матча итальянской Серии А с участием Интера, а также встречу в рамках Лиги чемпионов УЕФА против мадридского Реала.

На данный момент, портал Transfermarkt оценивает Шкриниара в 60 млн евро.