Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Рома под руководством Жозе Моуриньо впервые потеряла очки в чемпионате, сенсационно уступив Вероне со счетом 2:3.

Римляне открыли счет в конце первого тайма, но затем пропустили дважды. После этого подопечные Моуриньо вновь восстановили паритет, но Фараони принес Вероне победу.

Обзор матча:

Верона — Рома 3:2

Голы: Барак, 49, Капрари, 54, Фараони, 63 — Пеллегрини, 36, Илич, 58 (автогол).

Верона: Монтипо — Давидович, Гюнтер, Чеккерини (Маньяни, 46) — Фараони, Бесса (Тамезе, 64), Илич, Лазович (Казале, 82) — Барак, Капрари (Хонгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).

Рома: Патрисиу — Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Ибаньес, Калафиори (Майораль, 78) — Кристанте, Верету (Перес, 66) — Дзаньоло (Эль-Шаарави, 66), Пеллегрини, Шомуродов (Мхитарян, 66) — Абрахам.

Предупреждения: Фараони, Барак, Хонгла, Казале — Верету, Кристанте.