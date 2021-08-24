Италия

Форвард сменил бельгийский чемпионат на итальянский.

Венеция на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Левена Томой Анри.

Сроки соглашения с 26-летним французом и другие детали сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии Анри провел 33 поединка, в которых забил 21 гол и отдал семь ассистов. С этими показателями он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата.

Также на его счету четыре игры в нынешнем сезоне, в которых он забил три мяча.

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