Форвард сменил бельгийский чемпионат на итальянский.
Тома Анри, ФК Венеция
24 августа 2021, 21:40
Венеция на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Левена Томой Анри.
Сроки соглашения с 26-летним французом и другие детали сделки не разглашаются.
В прошедшем сезоне чемпионата Бельгии Анри провел 33 поединка, в которых забил 21 гол и отдал семь ассистов. С этими показателями он стал вторым лучшим бомбардиром чемпионата.
Также на его счету четыре игры в нынешнем сезоне, в которых он забил три мяча.
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