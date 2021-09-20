Италия

Португальский специалист отреагировал на первую потерю очков в итальянском чемпионате.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал первое поражение своей команды, которое произошло в матче четвертого тура Серии А против Вероны (2:3).

"Я понимал, что у Вероны много хороших качеств и что с ними будет сложно играть, особенно после того, как у команды сменился тренер, что обычно вызывает психологический всплеск, который мы и наблюдали.

Стиль игры Игора Тудора очень похож на тот, в котором команда играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому игрокам было несложно адаптироваться к нему.

Мы приложили много усилий, и я не могу жаловаться на это, но мы проиграли слишком много индивидуальных единоборств. Верона была более интенсивной. Теперь мне нужно несколько часов перед просмотром видео, чтобы понять, что только что произошло.

Мы неправильно интерпретировали ситуации. Дзаньоло должен был опуститься глубже и подстраховать Карсдорпа, а не продвигаться вперед. Мы также слишком сильно увлекались длинными передачами.

Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что мы не всегда можем контролировать ситуацию", — приводит слова Моуриньо Football-Italia ссылаясь на DAZN.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Верона — Рома.