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Рома - ЦСКА София, Getty Images
17 сентября 2021, 11:31
В поединке стартового тура группового этапа Лиги конференций итальянская Рома разгромила софийский ЦСКА из Болгарии (5:1).
Победу команде Жозе Моуриньо принесли забитые мячи в исполнении Эль-Шаарави, Манчини и Абрахама, а Пеллегрини оформил дубль. В составе гостей единственным результативным ударом отметился Кэри.
Обзор матча:
Рома — ЦСКА София 5:1
Голы: Пеллегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абрахам, 84 — Кэри, 10.
Рома: Патрисиу — Карсдорп (Рожер, 46), Манчини, Смоллинг, Калафьори (Кумбула, 77) — Вильяр (Верету, 58), Диавара (Кристанте, 58) — Перес, Пеллегрини (Абрахам, 75), Эль-Шаарави — Шомуродов.
ЦСКА София: Бузатто — Турицов (Дончев, 74), Матей, Галабов, Мазику — Йомов (Бе, 68), Мухар, Лам, Вилдсхут — Кэри, Крастев (Ахмедов, 87).
Предупреждения: Вилдсхут, Лам.
Удаление: Вилдсхут, 80 (вторая желтая карточка).