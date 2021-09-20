Италия

Клубы могут выкупить футболиста летом 2022 года.

Агент защитника туринского Ювентуса и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта Мино Райола накануне заявил, что летом футболист может сменить клуб.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в контракте де Лигта с Ювентусом прописана сумма выкупа, которая составляет 150 миллионов евро.

Инсайды от Райолы: Романьоли — в Ювентус, де Лигт может уйти

Клаусула на данный момент недействительна, а начнет действовать лишь летом 2022 года. Однако по его информации, Ювентус не намерен отпускать Де Лигта.