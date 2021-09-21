Италия

Нападающий Ювентуса призвал фанатов и партнеров по команде не опускать руки на фоне неудачного старта сезона.

Туринский Ювентус демонстрирует худший старт сезона с 1961-го года, а в предыдущем поединке на своем поле не сумел обыграть Милан в рамках четвертого тура итальянской Серии А (1:1).

Ювентус — Милан 1:1 Видео голов и обзор матча

При этом, нападающий "зебр" Пауло Дибала, который, к слову, все никак не может договориться с клубом о продлении действующего контракта, призывает фанатов и партнеров по команде не падать духом, и уже в ближайшем матче попытаться добыть первую победу в официальном поединке, после возвращения в команду Массимилиано Аллегри.

"В настолько трудные времена нам остается лишь одно — сплотиться и идти дальше. Мы делали это в прошлом, сделаем это и сейчас. Всегда идем до конца!", — подытожил свой короткий, но крайне уместный посыл аргентинский футболист.

Туринский Ювентус посреди недели сыграет выездной матч против Специи, а уже на выходных будет принимать генуэзскую Сампдорию.