Италия

"Старая синьора" после четырех туров находится на 18-м месте чемпионата Италии.

Туринский Ювентус в поединке четвертого тура итальянской Серии А на своем поле расписал мировую с Миланом (1:1).

По информации OptaPaolo, в последний раз "старая синьора" набрала два очка после четырех стартовых туров чемпионата Италии в сезоне-1961/62. Тогда Ювентус находился на 12-м месте.

В настоящее время Ювентус занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. До матча с Миланом, команда Массимилиано Аллегри поделила очки с Удинезе (2:2), а также проиграла Эмполи (0:1) и Наполи (1:2).

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