"Старая синьора" после четырех туров находится на 18-м месте чемпионата Италии.
Ювентус - Милан, Getty Images
20 сентября 2021, 11:19
Туринский Ювентус в поединке четвертого тура итальянской Серии А на своем поле расписал мировую с Миланом (1:1).
По информации OptaPaolo, в последний раз "старая синьора" набрала два очка после четырех стартовых туров чемпионата Италии в сезоне-1961/62. Тогда Ювентус находился на 12-м месте.
В настоящее время Ювентус занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. До матча с Миланом, команда Массимилиано Аллегри поделила очки с Удинезе (2:2), а также проиграла Эмполи (0:1) и Наполи (1:2).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.