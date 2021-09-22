Италия

Футболист не является виновником происшествия.

Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело попал в ДТП на своем Ferrari. Об этом сообщает AS.

Сообщается, что ДТП произошло утром 22 сентября и футболист не был виновником аварии.

Бразилец направлялся в медицинский центр Ювентуса, в котором должен был пройти обследование.

Источник отметает, что с игроком все нормально, но вот машина пострадала — разбита правая фара.

Артур на данный момент восстанавливается после травмы на правой ноге. Он уже перенес операцию.