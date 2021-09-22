Футболист не является виновником происшествия.
Артур Мело, Getty Images
22 сентября 2021, 20:25
Полузащитник туринского Ювентуса Артур Мело попал в ДТП на своем Ferrari. Об этом сообщает AS.
Сообщается, что ДТП произошло утром 22 сентября и футболист не был виновником аварии.
Бразилец направлялся в медицинский центр Ювентуса, в котором должен был пройти обследование.
Источник отметает, что с игроком все нормально, но вот машина пострадала — разбита правая фара.
Артур на данный момент восстанавливается после травмы на правой ноге. Он уже перенес операцию.