Италия

24-летний бразилец испытывает проблемы с коленом.

Полузащитник туринского Ювентуса Артур не сможет помочь своей команде на старте предстоящего сезона-2021/22. Об этом сообщает Goal.com.

24-летний бразилец получил повреждение колена еще в декабре 2020 года в поединке 12-го тура Серии А против Аталанты (1:1). Однако тогда он принял решение отложить операцию.

Восстановление хавбека "старой синьоры" займет около двух месяцев, что заставит его пропустить начало предстоящей кампании.

В прошедшем сезоне Артур провел 31 матч и отметился одним забитым голом.

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