Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках пятого тура итальянской Серии А Специя на своем принимала туринский Ювентус.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами — на гол Кина в составе гостей, хозяева ответили точным ударом Гьяси спустя пять минут. В начале второго тайма Антист вывел хозяев вперед, но в середине второй половины матча голы Кьезы и де Лигта принесли три очка "старой синьоре".

Обзор матча:

Специя — Ювентус 2:3

Голы: Гьяси, 33, Антист, 49 — Кин, 28, Кьеза, 66, де Лигт, 72

Специя: Зут, Амьян, Николау, Христов, Бастони, Феррер, Бурабия (Сала, 77), Маджоре (Сальседо, 85), Джаси, Верде (Манай, 77), Антист (Нзола, 77).

Ювентус: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Бернардески, 67), Бентанкур (Локателли, 46), Маккенни, Кьеза (Кулусевски, 84), Дибала, Кин (Мората, 59).

Предупреждения: Николау, Мората, Нзола.