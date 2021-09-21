Италия

Обзор матчей чемпионата Италии.

Серия А начинает марафон: едва закончился 4-й тур, как уже сегодня начинается 5-й. Пока есть время отдышаться, подводим промежуточные итоги. Самое главное на сегодняшний день: Милан и Рома потеряли очки, что дало возможность Наполи стать единоличным лидером, Ювентус опять не выиграл и застрял на 18-м месте, а Верона и Кальяри, сменив главных тренеров, с ходу дали бой римским клубам.

Итальянская результативность привычно хороша: 33 гола – 3,3 в среднем за игру. Львиную долю обеспечили эффектные разгромы в исполнении Наполи и, особенно, Интера, где фавориты душевно выносили оппонентов. Кроме того, порадовали игры римских команд: второй тайм матча в Вероне получился необычайно зрелищным. Есть на что полюбоваться, топ-5 голов нынче особенно хороши.

Исключениями из правил стали мучения Аталанты, которой пока тяжело даются голы, а также центральный поединок тура, который получился чересчур осторожным: Ювентус, быстро поведя в счёте, практически весь матч играл на удержание.

Матч Ювентуса и Милана с комментариями Тициано Крудели. Для ценителей его эмоций: гол Анте Ребича примерно на 2:30.

Вред удержания

Команда Массимилиано Аллегри наступает на привычные грабли: в трёх турах из четырёх она вела в счёте, однако не могла удержать перевес. На этот раз, казалось, всё складывается в пользу Ювентуса. Кадровые проблемы, в отличие от матчей недельной давности, мешали его сопернику – Милан лишился центра нападения (травмированы оба ветерана, Ибрагимович и Жиру), а также испытывал трудности на правом фланге обороны, где выпал неизменный Калабрия. Характерно, что Пьоли сдвинул туда центрального защитника Томори, а после травмы Кьера выпустил Калулу. Флоренци, который теоретически вовсе мог стать основным, сейчас настолько плох, что выходит максимум на замены и всегда разочаровывает.

Ювентус быстро забил, убежав в контратаку после углового у своих ворот и ошибки Тео Эрнандеса – Мората хладнокровно реализовал буллит. Первый тайм определённо был за туринцами. Качественный футбол выдавал Пауло Дибала, который после ухода Роналду должен стать новым-старым лидером "бьянконери". Милану ничего не удавалось впереди: Ребичу тяжело было зацепиться за мяч, борясь с парой Бонуччи – Кьеллини, а Браима Диаса, плеймейкера миланцев, успевали накрывать коллективным прессингом.

Игра менялась во втором тайме. Ювентусу, такое впечатление, не хватает физической готовности. Постепенно туринцы уступали инициативу. Миланцы интереснее выглядели в центре поля, где снова хорош Тонали с его фирменными диагоналями. Парадокс, что оба гола начинались с угловых в исполнении Сандро. Второй эпизод стал куда более радостным для гостей: Ребич переиграл в воздухе экс-миланца Локателли и головой направил мяч в сетку. Анте – настоящая гроза Ювентуса, он забивает этому сопернику в третьем матче подряд (один из матчей, где Милан уступил 1:3, хорват пропустил).

Для Милана эта ничья – положительный результат, если учитывать все кадровые потери, а также сложнейший выезд к Ливерпулю посреди недели. Уместно заметить, что поражение на Энфилде – из тех, что могут, напротив, добавить команде уверенности. Игра подопечных Пьоли в начале сезона определённо радует. "Россонери" при скромных трансферах (хотя Меньян более чем адекватно заменил Доннарумму) удалось прибавить за счёт внутренних резервов. Тонали, Романьоли и Браим Диас играют лучше, чем в прошлом сезоне, а Ребич во втором туре подряд совершает результативные действия.

Совсем другие эмоции в стане Ювентуса. Аллегри матерился, уходя в раздевалку, а после матча заявил, что ему необходимо было выпускать защитников, чтобы не дать сопернику забить. Пока что его возвращение в команду смотрится неудачной попыткой зайти второй раз в ту же реку. Прежние рецепты не работают. Команда разбалансирована и не может отойти после ухода Роналду, а главное – после целого года под руководством Пирло. Поразительно, что Юве по итогам четырёх туров оказался в зоне вылета, ниже Венеции либо Специи. Конечно, это во многом стечение обстоятельств, рано или поздно команда добавит, но каждая неудача делает отставание от лидеров всё более критичным. До первого места уже целых десять очков.

Линекер окажется прав?

Лидер сейчас – Наполи, и это более чем справедливо. Команда Лучано Спаллетти после "камбэков" с Ювентусом и Лестером не трепала нервы болельщикам, а разобрала на части довольно крепкий Удинезе, забив хозяевам четыре безответных мяча. Гари Линекер ещё до этого матча, впечатлившись игрой команды в матче Лиги Европы, предположил, что Наполи может завоевать "скудетто". Не будем забегать вперёд, претендентов нынче много, но уж побороться за титул этой команде по силам.

Впечатлила та лёгкость, с которой неаполитанцы громили Удинезе. Им удавалось атаковать разнообразно – от хитрых розыгрышей штрафных до быстрых фланговых атак. Трио нападающих Политано – Осимхен – Инсинье не давало продохнуть обороне соперника. Ещё и резерв имелся – Ирвинг Лосано, который вышел на замену и довершил разгром. Видно, что психологически команда чувствует себя намного раскованнее, чем при Гаттузо. Похоже, Спаллетти, в отличие от Аллегри, двухгодичный отпуск пошёл на пользу.

Кадрово Наполи был готов уже в прошлом сезоне. Команда прекрасно сыграна, ей не требовалось масштабное усиление. Единственный новичок – центральный полузащитник Ангисса, который мгновенно вписался, уместно дополнив Фабиана Руиса (испанец с его тонкими передачами был на редкость хорош). Особая похвала центру обороны: Кулибали и Ррахмани завершили атаку в эпизоде со вторым голом, а третий мяч мощным ударом положил сам Калиду. Сенегальский защитник набрал потрясающую форму.

Интер был зол

Ещё крупнее выиграл Интер, оторвавшись на Болонье после обидных неудач в матчах против Реала и Сампдории. Конечно, болонцы сами подставились, рискнув сыграть против фаворита в атакующий футбол. Опять команда Синиши Михайловича пропускает неадекватное количество мячей – вспоминаем кубковые 4:5 с Тернаной, да и 3:2 против Салернитаны в чемпионате. На два тура "россоблу", напротив, стали крайне осторожными, но теперь снова взялись за старое.

"Нерадзурри" вновь, как и в первом туре с Дженоа, явили атакующую мощь. Даже травма Корреа не стала помехой – аргентинца заменил Джеко, оформивший дубль во втором тайме. Чрезвычайно поелезен был Лаутаро Мартинес, проявивший себя как центрфорвард (на его счету первый гол), а затем действовавший в подыгрыше. Вышел даже несколько подзабытый Алексис Санчес, который отметился ассистом. Конечно, "интеристам" будет не хватать Лукаку, зато сегодняшнее нападение выглядит действительно разнообразным.

Ещё один несомненный герой матча – Думфрис, ставший толковой заменой Хакими. Игра голландца напомнила поединок чемпионата Европы со сборной Украины, когда он царил на правом фланге. Во многом благодаря его скорости с настойчивостью Интер ушёл на перерыв при счёте 3:0, а Болонья, расклеившись, бросила играть.

Первая неудача Моуриньо

Если Интер поравнялся с Миланом, то у Ромы на очко меньше. Жозе Моуриньо впервые потеряла очки за семь матчей с португальцем во главе, более того – она проиграла Вероне, у которой до этого тура был ноль в графе "набранные очки".

Разгадкой оказалась смена тренера. Эусебио Ди Франческо, такое впечатление, мешал команде своей негативной аурой (19 матчей без побед). Стоило веронцам назначить Игора Тудора – и команда напомнила саму себя образца минувшего сезона. Ничья – справедливый результат, хозяева не уступали в первом тайме, навязали обмен ударами в начале второго и были сильнее в концовке. Особое рвение показывал Джанлука Капрари, воспитанник Ромы. Также отметим драму Ивана Илича, который отдал результативную передачу, но через несколько минут срезал мяч в свои ворота и едва не разрыдался от досады. Партнёры выручили серба, оформив третий гол.

Роме словно не хватило эмоций, даже чудо-гол Пеллегрини не вдохновил команду на подвиги. Слабое звено – правый фланг обороны, где играет почти безальтернативный Карсдорп, а Дзаньоло не спешит ему помогать (Николо вообще с трудом набирает форму после долгого отсутствия). На левом фланге были кадровые проблемы: давно травмирован Спинаццола, а теперь ещё и Винья повредился. Далеко не лучший матч провели Абрахам с Шомуродовым, не сработал и переход на игру в три защитника. Судя по всему, "медовый месяц" Моуриньо с "джаллоросси" подошёл к концу, начались трудовые будни.

Новый тренер – лучший стимул

Очень похожий по сценарию матч игрался параллельно. Лацио тоже уходил на перерыв при счёте 1:0, а затем едва не уступил команде из подвала таблицы, накануне сменившей главного тренера. Разница в том, что Кальяри всё-таки был не настолько убедителен и на третий гол даже не претендовал. Впрочем, и 2:2 – несомненный успех островитян, а также неудача для Лацио.

Команда Маурицио Сарри угодила в мини-кризис, ведь этой ничьёй предшествовали неудачи с Миланом и Галатасараем. Трудности ожидаемы, слишком уж многое необходимо изменить, чтобы привить Лацио "саррибол". Никуда не делись прорехи в обороне, любой из напарников Ачерби играет ненадёжно. Разочаровывает Луис Альберто – недаром всё лето говорили об его возможном уходе. "Бьянкочелести" могли вовсе проиграть, если бы не сумасшедший удар в девятку вышедшего на замену Катальди.

Дебют Вальтера Маццарри в Кальяри определённо удался. Этот опытный тренер, как и Аллегри со Спаллетти, вернулся в Серию А два года спустя и умилил болельщиков фирменными эмоциями на бровке, умудрившись даже получить жёлтую карточку. Отметим, что гости вынуждены были обходиться без травмированных Строотмана с Годином. Нашлись другие герои – в первую очередь Жоао Педро, традиционный лидер атаки Кальяри, у которого гол + пас. Второй мяч на счету новичка Бальде Кейта, экс-футболиста Лацио, и это снова-таки роднит матч на Олимпико с поединком в Вероне, где блеснул Капрари.

Малиновский против Рибери

Украинские легионеры совсем не порадовали. Малиновский получил отличный шанс доказать, что Петраков зря не вызвал его в сборную. Гасперини поставил его в основу на игру с идущей внизу таблицы Салернитаной, но Руслан был малозаметен и крайне редко выдавал обостряющие передачи. В начале второго тайма он получил необязательную жёлтую карточку, что стало поводом для замены. Итоговые 5 баллов от "Гадзетты делло Спорт" – грустный, но справедливый результат.

Аталанта выиграла с огромным трудом. Бергамаски не в форме, и это выглядит несколько критичнее, чем их традиционные проблемы в начале каждого сезона. Усилившаяся Салернитана имела все шансы взять очки. До перерыва интересно было наблюдать за игрой Франка Рибери: француз был "свободным худодником" в схеме 3-4-1-2 и несколько раз блистал дриблингом, но хватило его только на один тайм. После перерыва выделялся уже Бонаццоли – разок гостей спасла штанга. Гол Аталанты – следствие класса Иличича и Сапаты, которые из ничего создали результативную атаку.

Виктор Коваленко вовсе не играл, проведя весь матч на скамейке запасных. Более того, в матче с Венецией забивали его прямые конкуренты. Симоне Бастони и Мехди Бурабиа отличились дальними ударами, а Специя в равном поединке добыла на последних минутах важнейшие три очка с прямым конкурентом. Этот результат – неплохое подспорье в борьбе "орлят" за выживание, только вот Коваленко рискует надолго оказаться в запасе.

Такая Фиорентина нам нужна

На пятое место забралась Фиорентина, оправдывающая надежды после назначения Винченцо Итальяно. Победа в Генуе целиком заслужена, "скуадра виола" могла забить и побольше, но ряд феноменальных сэйвов выдал опытный Сальваторе Сиригу. Герой матча – Риккардо Сапонара, который в перерыве вышел на замену, отличился индивидуальными усилиями, а потом ассистировал Бонавентуре. Этот атакующий полузащитник не всегда стабилен, зато если ловит свою волну, то становится игроком экстра-класса.

Ещё один из героев тура – Франческо Капуто, отметившийся дебютными голами за Сампдорию (и снова "правило бывших", ведь он не так давно играл за Эмполи). "Блучеркьяти" разорвали соперника на контратаках: они меньше владели мячом, зато создали штук пять опаснейших моментов. Пара форвардов-ветеранов Квальярелла – Капуто определённо станет визитной карточкой генуэзцев.

Забивного форварда не хватает Сассуоло, откуда Капуто и перешёл в Сампдорию. Впереди у "нероверди" играют молодые Скамакка и Распадори, нападающие очень перспективные, но им пока не хватает уверенности и голевого чутья. Это сказалось в матче с Торино, где моментов хватало у обеих команд, а вот единственный реализованный остался за туринцами, которые справились в отсутствие Белотти.

Сборная тура

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Симоне Бастони (Специя):

Данило Катальди (Лацио):

Лоренцо Пеллегрини (Рома):

Риккардо Сапонара (Фиорентина):

Давиде Фараони (Верона):

Юмор

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Расписание следующего тура:

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