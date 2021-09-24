Италия

Известный в прошлом форвард Ювентуса высказался о нынешнем состоянии команды.

Лука Тони, известный по выступлениям за Фиорентину, Ювентус, Баварию и сборную Италии, заявил, что ожидает большего в нынешнем сезоне от Пауло Дибалы.

"С уходом из Ювентуса Криштиану Роналду у Дибалы больше нет оправданий, – цитирует ветерана Gazzetta dello Sport. – Пришло время продемонстрировать то на что он действительно способен. Пауло должен брать на себя ответственность, особенно в том, что касается забитых мячей".

"Сейчас игра Ювентуса не сбалансирована и не надежна в обороне. Да, в критический момент команда смогла обыграть Специю, но команда, претендующая на чемпионство, не может пропускать так много".

После пяти туров Серии А Ювентус одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью, дважды проиграл и занимает 12-е местою