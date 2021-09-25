Украинец провел отличный поединок.
Момент гола Малиновского, Getty Images
25 сентября 2021, 22:41
В рамках шестого тура итальянской Серии А миланский Интер дома сыграл в голевую ничью против Аталанты (2:2).
Авторитетный портал WhoScored назвал украинца Руслана Малиновского, забившего первый мяч "бергамасков" и поучаствовавшего во втором голе, лучшим игроком матча. Он получил оценку 8,9.
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