Италия

Украинец провел отличный поединок.

В рамках шестого тура итальянской Серии А миланский Интер дома сыграл в голевую ничью против Аталанты (2:2).

Авторитетный портал WhoScored назвал украинца Руслана Малиновского, забившего первый мяч "бергамасков" и поучаствовавшего во втором голе, лучшим игроком матча. Он получил оценку 8,9.

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