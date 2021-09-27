Италия

Наставник Лацио прокомментировал успех его команды в дерби против Ромы.

В рамках шестого тура итальянской Серии А, Лацио одержал победу над Ромой (3:2) в номинально домашнем для себя римском дерби.

Лацио — Рома 3:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, наставник "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал успех его команды в отчетный вечер.

"Фелипе Андресон, хотя и отметился сегодня голом и голевой передачей, должен продолжать выступать на этом уровне, потому что у него есть все, что нужно для этого. Меня беспокоит то, что он не осознает свои силы, играет робко, поэтому я могу только надеяться, что он обретет эту веру в себя.

В целом же, у меня было ощущение, что ребята слишком скованы своими мыслями, и это тормозило их игру. Я сказал им, чтобы они двигались более свободно, так как некоторые из перемещений уже читались соперниками.

Проблема в том, что это настоящий футбол, а не игра для PlayStation. Сегодня вечером я увидел семь или восемь ситуаций, которые мне очень понравились, но мы не можем клонировать один эпизод, и заставить его сработать где-то еще. У моей команды есть большой потенциал, который еще только предстоит нам проявить.

Я разочарован только тем, что мы хорошо сыграли в обороне и все же пропустили два гола из-за "мертвых" ударов соперников. Еще вчера мы просматривали несколько ситуаций, когда Рома забивала головой с ближней штанги. Это было непросто контролировать, потому что Верету подал два или три великолепных угловых. В таких ситуациях мы немного недоборолись.

Признаюсь, это был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Я не ожидал, что дерби принесет мне настолько сильный прилив адреналина и удовлетворение от победы.

Замена трех или четырех игроков в том же Ювентусе возможна только по неадекватной цене. Нам пришлось адаптировать некоторых игроков к моей игре, и мы пришли к компромиссу, который позволил нам победить сегодня. Я могу делать свою работу здесь, в Лацио, со спокойной душой", — подытожил опытный наставник.

В следующем туре Лацио сыграет гостевой матч против Болоньи.