Италия

Вратарь Арсенала не входит в список интересов "нерадзурри".

Ювентус в летнее трансферное окно планирует усилить позицию голкипера, однако Бернд Лено, потерявший место в стартовом составе Арсенала после прихода Аарона Рамсдейла, в сферу интересов туринского гранда не входит. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, боссы "старой синьоры" нацелены на подписание вратаря Аякса Андре Онана. Ожидается, что 25-летний камерунец присоединится к Ювентусу летом 2022 года на правах свободного агента.

Напомним, что в феврале 2021 года вратарь был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга. В Аяксе заявили, что камерунский голкипер плохо себя чувствовал, но выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены.