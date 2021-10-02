Италия

25-летний итальянец продолжит выступления в составе "волков".

Рома на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Лоренцо Пеллегрини.

Новое соглашение с 25-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года.

По информации СМИ, по условиям нового контракта зарплата капитана "волков" будет составлять около четырех миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел девять поединков, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста.

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