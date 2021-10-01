Лига конференций

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари во втором поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Луганская Заря провела очередной еврокубковый матч в текущем сезоне, однако вновь оставила страну без набранных очков со своей стороны. Римская Рома выступила очередным обидчиком коллектива Виктора Скрипника, а нам лишь остается констатировать тот факт, что Жозе Моуриньо не пришлось прикладывать серьезных усилий для того, чтобы переиграть своего визави по тренерскому цеху. Международный опыт футболистов "волков", несмотря на меньший показатель среднего возраста у футболистов стартового состава, оказался достаточным для внешне непринужденной победы итальянской команды.

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на Славутич Арене (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 6,0. Луганчане второй еврокубковый матч кряду пропускают три гола, что означает то, что за спиной их юного голкипера побывало уже шесть мячей. Однако в этот вечер в Запорожье не особо хочется критиковать Дмитрия, так как сделать сразу семь сейвов в игре, где твою команду спокойно раскатывают оппоненты — еще та задача. Мацапура действительно спас свою команду от поражения с неприличным счетом.

Денис Фаворов — 3,0. Оба фланговых защитника луганчан были выведены из игры соперниками, поэтому особо не влияли на ход противостояния. Приблизительно треть касаний мяча со стороны Фаворова завершались потерями, после которых соперники старались тут же обострять, что в итоге приводило к проблемам уже для голкипера команды Скрипника.

Максим Имереков – Ловро Цвек — 3,0. Пара центральных защитников Зари была слишком медлительной для противостояния скоростным выпадам оппонентов, что хорошо было заметно в эпизодах с первым и третьим голом. Когда же речь заходила о позиционной игре, тот тут уже хорват и украинец смотрелись более предпочтительно, однако даже не общем плане была заметна разница в классе между ними и форвардами соперников.

Дмитрий Хомченовский — 3,0. По левому защитнику Зари сложилось впечатление, аналогичное его коллеге на противоположной стороне поля. Хомченовского закрыли в обороне давлением, он допускал много потерь мяча, и практически не влиял на атакующие действия команды.

Сергей Булеца — 3,0. Полузащитник фактически стал первой заменой Скрипника в этой игре, так как до этого показывал невнятный футбол в своем исполнении, запомнившись лишь парой блокированных защитниками ударов, и редкой попыткой дриблинга на чужой половине.

Егор Назарина — 3,5. Рома достаточно неплохо нагружала работой опорную зону соперников, поэтому полузащитнику Зари всегда находилось, чем заняться на своей позиции. Назарина не избегал борьбы, если ему удавалось успевать за скоростью движения мяча, и достаточно часто выходил из нее победителем. При этом, Егор может похвастаться относительно небольшим количеством потерь мяча, на фоне остальных партнеров по команде.

Владислав Кочергин — 5,0. В отличии от остальных партнеров по команде из числа полевых футболистов, полузащитник Зари провел достаточно насыщенный поединок и своими действиями пытался нести хоть какую-то угрозу чужим воротам. Все три удара Владислава оказались заблокированы, но несмотря на это он все равно продолжал активно перемещаться по полю в поисках своих моментов. При подобных поражениях всегда хочется найти то, за что можно остановить внимание, и Кочергин в этом плане не разочаровал.

Владислав Кабаев — 3,5. Полузащитник пытался успевать за ходом игры на слишком многих участках поля по ходу поединка, поэтому попросту размазал тонким слоем свою итоговую тепловую карту по тактической схеме. Нельзя было сказать, что Кабаев не преуспевал в своих стараниях — регулярное участие в борьбе за мяч и попытки доставлять мячи к партнерам по команде с помощью передач на среднюю и дальнюю дистанции были далеко не безуспешными, но вот поддержки эти действия так и не сыскали.

Артем Громов — 3,0. Форвард был малозаметен на футбольном поле, хотя и старался найти свой момент в столкновения у чужой штрафной. Артем стал одним из немногих футболистов, кому таки повезло направить мяч в створ ворот Руи Патрисиу, но больше отметить украинца поводов не было.

Аллахьяр Сайядманеш — 3,0. Посредственный матч для иранского нападающего, который терял мяч при каждом втором касании, чем явно не помогал своим партнерам ни в одном из игровых аспектов. Дриблинг Аллахьяра не был откровением для опытных игроков обороны Ромы, поэтому Скрипник принял решение его сменить. Пусть и запоздал с ним почти на полчаса.

Кристиан — 3,0. Появление на поле бразильца фактически никак не помогло его команде усилить свою атаку. Фагундес редко встречался с мячом, и практически всегда его действия приводили к потерям. С помощью в обороне у игрока наступательного плана дела обстояли аналогичным образом.

Захеди Шахаб — 3,0. От иранского форварда в последнее время сложно ожидать действий, направленных на преломление хода поединка с выхода на замену, как это бывало еще во времена его выступлений за Олимпик. У Шахаба был лишь одни реальный момент для гола в этот вечер — удар с заработанного им же штрафного, но и тут ему не повезло с оформлением красивого гола.

Максим Лунев, Фримпонг, Снурницын — глобальная стратегия замен Скрипника по ходу этого поединка так и осталась непонятой. Выпускать свежих футболистов игра требовала еще до второго пропущенного мяча, а получилось так, что первые замены Зари произошли уже после третьего гола в ворота Мацапуры. И если первые две попытки хоть как-то изменить игру своей команды от наставника луганчан считать поздними, то что тогда говорить об оставшихся трех?