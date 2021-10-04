Италия

В 2004 году "россонери" завоевали чемпионский титул в Серии А.

Милан в поединке седьмого тура итальянской Серии А в гостях обыграл Аталанту (3:2).

По информации OptaPaolo, подопечные Стефано Пьоли повторили лучший старт в итальянском чемпионате в своей истории, набрав 19 очков после семи туров. Впервые это произошло в сезоне-2003/04, когда "россонери" стали чемпионами.

В нынешнем сезоне Милан выиграл шесть матчей и один раз расписал мировую. После семи игр Милан находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от Наполи на два очка.

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