В 2004 году "россонери" завоевали чемпионский титул в Серии А.
Игроки Милана, Getty Images
04 октября 2021, 08:30
Милан в поединке седьмого тура итальянской Серии А в гостях обыграл Аталанту (3:2).
По информации OptaPaolo, подопечные Стефано Пьоли повторили лучший старт в итальянском чемпионате в своей истории, набрав 19 очков после семи туров. Впервые это произошло в сезоне-2003/04, когда "россонери" стали чемпионами.
В нынешнем сезоне Милан выиграл шесть матчей и один раз расписал мировую. После семи игр Милан находится на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от Наполи на два очка.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.