Италия

Наставник бергамаской команды поделился своими мыслями после игры с Миланом.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в матче седьмого тура итальянской Серии А против Милана (2:3).

"Несомненно, пропущенный мяч на 30 секунде и еще один гол незадолго до перерыва были для нас ударом, поскольку между этими двумя моментами у нас были возможности, чтобы сравнять счет.

Наша уверенность пошатнулась, но также следует отметить, что Милан в отличной форме и сегодня все сделал правильно. Нам также не везло в некоторых ситуациях, например, когда мы потеряли Пессину из-за травмы. Мы по-прежнему создавали моменты, просто не забивали, а их вратарь неплохо спасал.

Когда вы выпускаете больше нападающих, вы делаете это в надежде, что они помогут создать опасные ситуации или наносить удары по воротам, но вместо этого нам этого не хватало. По общему признанию, наши нападающие сейчас не в лучшей форме, и мы создали меньше моментов с большим количеством нападающих на поле, чем в первом тайме.

С Интером все было более сбалансировано, и в тот вечер тоже повлиял на все ранний гол. Я видел очень сильный Милан, быстрый и с характеристиками, которые не всегда можно увидеть в Италии. С точки зрения скорости и атакующего движения он становится очень опасным. Каждый матч — это отдельная история, но сегодня Милан меня очень впечатлил", — приводит слова Гасперини Football-Italia.

Ранее сообщалось, что Милан выдал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04.