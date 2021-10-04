Работа наставника впечатляет руководство.
CСтефано Пьоли, getty Images
04 октября 2021, 22:24
Руководство итальянского Милана готовит новый контракт для главного тренера клуба Стефано Пьоли.
Боссы "россонери" ведут переговоры о продлении контракта со специалистом после своего лучшего старта в сезоне почти за 20 лет.
Нынешнее соглашение Пьоли с клубом рассчитано до июня 2022 года. О сроках нового контракта пока не сообщается.
Отметим что специалист управляет Миланом с октября 2019 года, когда он сменил на данном посту Марко Джампаоло.
С тех пор в 97 матчах у руля Милана он привел команду к 56 победам, 18 поражениям и 23 раза команда играла вничью.
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