Италия

При Манчини итальянцы лишь единожды до этого позволяли сопернику забить больше, чем один раз за матч.

В первом полуфинале текущего розыгрыша Лиги наций сборная Испании одержала победу над действующим чемпионом Европы, национальной командой Италии, тем самым прервав затяжную серию соперника без поражений из 37 матчей.

Помимо оставшейся в прошлом успешной серии, итальянская команда пропустила в свои ворота два гола впервые с июня 2018 года.

Интересно, что с момента назначения Роберто Манчини на пост главного тренера это только второй раз, когда "скуадра адзурра" пропустила более одного мяча за один матч. До подопечных Луис Энрике это удавалось сделать только сборной Франции (1:3).

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