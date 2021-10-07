Туринцы определились с ценой на полузащитника.
Вестон Маккенни, getty images
07 октября 2021, 22:00
Ювентус готовится к грядущим трансферном окнам и, в том числе, работает над потенциальными исходящими трансферами.
Как сообщает Calciomercato, туринцы определились с ценником на Вестона Маккени. Ювентус готов отпустить игрока за 30 миллионов евро.
Американский полузащитник в прошлом сезоне отыграл 46 матчей, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что Ювентус планирует подписать Акселя Витселя, если удастся расстаться с Вестоном Маккенни.