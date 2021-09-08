Северная Америка

Футболиста обвинили в неуважении к партнерам по команде и нарушении медицинского протокола.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что полузащитник сборной США и туринского Ювентуса Вестон Маккенни был отлучен от работы вместе с партнерами по национальной команде, однако тренерский штаб и причастные к руководству коллективом не стали называть причины столь резкого решения.

Однако, как стало известно американскому ресурсу ESPN, проблема заключалась в банальном пренебрежении требованиями медицинского протокола по защите от пандемии COVID-19 со стороны футболиста.

Все игроки и тренерский штаб сборной США были помещены в специализированный "пузырь" на тренировочной базе в Нэшвилле, штат Техас, куда был полностью исключен доступ извне.

Впрочем, повышенные меры безопасности ничуть не смутили представителя туринского Ювентуса, и он дважды нарушил границы зоны изоляции, проведя по одной ночи в компании неустановленной девушки, а также своего друга, после чего было принято решение о его отлучении от работы с командой.

Кроме того, во время подготовки к матчу против Канада Маккенни пошел к фанатам раздавать автографы без медицинской маски, что также считается американской прессой одним из поводов для суровых санкций.

Как заявил экс-капитан сборной США Лэндон Донован, отношения футболиста и национальной команды сейчас "не подлежат ремонту".

Стоит отметить, что этот случай — далеко не первый пример показательного нарушения карантинных норм со стороны данного футболиста. Весной этого года, накануне дерби против Торино, полузащитник также добровольно покинул закрытое расположение команды, в результате чего был исключен из заявки на матч.