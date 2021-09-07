ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник отметился поступком, о котором не стал подробно рассказывать его наставник.

Американский полузащитник туринского Ювентуса Вестон Маккеннии получил вызов в свою национальную сборную на матчи сентябрьской части североамериканского этапа квалификации чемпионата мира-2022, однако под руководством Грегга Берхальтера так и не провел ни одного поединка.

Вместо этого, когда у американцев оставалась всего одна игра до завершения первого сбора в новом сезоне — на выезде против Гондураса, тренерский штаб выступил с достаточно неожиданным решением об исключении футболиста из лагеря национальной команды в связи с "нарушениями порядка" в неназванных ситуациях.

"Вестон вернется в Италию и будет недоступен для нашего выбора в матче против Гондураса из-за нарушения внутренних правил команды. На тех, кто выступает за сборную США, возлагается большая ответственность, поэтому никто из наших футболистов не может позволить себя так вести", — сообщил главный тренер сборной США на последней пресс-конференции.

Напомним, что матч Гондурас — США состоится 9 сентября, начало в 05:05 по киевскому времени.