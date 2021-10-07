Туринцы готовы активно работать на трансферном рынке.
Душан Влахович, getty images
07 октября 2021, 22:59
Ювентус хочет сосредоточиться на покупке Душана Влаховича в ближайшее трансферное окно и готов продать одного из своих игроков.
Как сообщает Calciomercato, туринцы хотят расстаться с Деяном Кулусевски, чтобы выручить дополнительные средства.
Источник утверждает, что в шведском полузащитнике, который не востребован у Аллегри, заинтересован Тоттенхэм.
В прошлом сезоне сербский нападающий оформил 21 гол и две голевые передачи в 40 матчах.
Напомним, что Боруссия Д рассматривает Влаховича в качестве замены Холанду.