Италия

Форвард сборной Италии может стать свободным агентом.

Президент Торино Урбано Кайро прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Андреа Белотти, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.

"Он не подписывал новый контракт и, наверное, не планирует принимать предложение от клуба. Я сделал предложение, которое выходило за рамки моих возможностей, но я не могу заставить его его принять. Не думаю, что он хочет подписывать новый контракт", — приводит слова Кайро Football-Italia.

Напомним, Белотти выступает за Торино с 2015 года — за это время он провел 231 матч и забил 106 мячей.

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