Испания

До француза на такие меры пошли Жерар Пике, Хорди Альба и Серхио Бускетс.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити пошел на снижение зарплаты по просьбе каталонского клуба, который благодаря этому сможет сэкономить средства в тяжелой финансовой ситуации. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, таким жестом 27-летний француз хочет показать, что он готов идти на уступки ради того, чтобы выступать в составе "блаугранас". В настоящее время зарплата Умтити составляет 8-9 миллионов евро.

Отметим, что до француза на понижение зарплат пошли еще трое футболистов — защитники Жерар Пике и Хорди Альба, а также полузащитник Серхио Бускетс.

Добавим, что летом Барселона пыталась избавиться от Умтити, даже предлагая ему бесплатно перейти в другой клуб.

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