Футболист на финальной стадии восстановления.
Златан Ибрагимович, Getty Images
09 октября 2021, 16:26
Нападающий Милана Златан Ибрагимович из-за травмы пропустил последние шесть матчей команды.
Футболист получил повреждение в третьем туре Серии А против Лацио. Врачи диагностировали ахиллова сухожилия.
Однако уже после паузы на игры сборных, Златан сможет вернуться на поле. Милан встретился с Вероной. Он усердно тренировался даже тогда, когда команда получила выходной.
Матч Милан — Верона состоится 16 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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