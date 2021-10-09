Италия

Футболист на финальной стадии восстановления.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович из-за травмы пропустил последние шесть матчей команды.

Футболист получил повреждение в третьем туре Серии А против Лацио. Врачи диагностировали ахиллова сухожилия.

Однако уже после паузы на игры сборных, Златан сможет вернуться на поле. Милан встретился с Вероной. Он усердно тренировался даже тогда, когда команда получила выходной.

Матч Милан — Верона состоится 16 октября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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