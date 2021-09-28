ЧМ-2022. Отбор
Ветеран получил вызов в ряды национальной команды.
Златан Ибрагимович, getty images
28 сентября 2021, 17:10
Ибрагимович получил травму в межсезонье и пропустил старт сезона. 12 сентября он принял участие в матче против Лацио и даже забил гол, однако после той игры снова угодил в лазарет из-за проблем с ахилловым сухожилием.
Несмотря на эти травмы, 39-летний форвард получил вызов в сборную Швеции на матчи против Косово и Греции. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Швеции.
Таким образом, можем сделать вывод, что Златан идет на поправку и скоро мы его снова увидим на поле.
Матчи против Косово и Греции шведы проведут 9 и 12 октября соответственно.