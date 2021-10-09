Италия

Клуб поставил вето на трансфер футболиста.

Туринский Ювентус не станет продавать вингера Федерико Кьезу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

К футболисту, по информации Романо, проявляет интерес ряд клубов, в том числе Ливерпуль и Челси.

Руководители Ювентуса считают, что именно Кьеза является неотъемлемой частью будущего клуба и этот игрок влияет на развитие "старой сеньоры".

В текущем сезоне на счету вингера 7 матчей за клуб во всех турнирах, в которых сумел дважды поразить ворота соперников.

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