Клуб поставил вето на трансфер футболиста.
Федерико Кьеза, Getty Images
09 октября 2021, 18:20
Туринский Ювентус не станет продавать вингера Федерико Кьезу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
К футболисту, по информации Романо, проявляет интерес ряд клубов, в том числе Ливерпуль и Челси.
Руководители Ювентуса считают, что именно Кьеза является неотъемлемой частью будущего клуба и этот игрок влияет на развитие "старой сеньоры".
В текущем сезоне на счету вингера 7 матчей за клуб во всех турнирах, в которых сумел дважды поразить ворота соперников.
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