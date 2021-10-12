Француз перенесет операцию на запястье.
Майк Меньян, Getty Images
12 октября 2021, 20:12
Милан не сможет рассчитывать на основного вратаря Майка Меньяна в ближайших поединках.
Как сообщает официальный сайт клуба, французский голкипер испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Ожидается, что восстановление 26-летнего стража ворот займет 10-15 дней.
Меньян перешел в Милан минувшим летом из Лилля за 13 млн евро. В текущем сезоне голкипер провел 9 поединков в составе "россонери", из которых 3 отстоял на ноль.
Ранее сообщалось, что нападающий Златан Ибрагимович может вернуться на поле после международной паузы.