Лига наций

Голкипер сборной Италии прокомментировал свое возвращение на Сан Сиро.

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свое возвращение на Сан Сиро, где его освистали собственные болельщики в матче против Испании (1:1).

По его словам, это событие никак не повлияет на его отношение к родному клубу.

"Я провел в Милане 8 лет, поэтому каждое возвращение на Сан Сиро будет таким эмоциональным. Быть освистанным здесь — это нормально. Тем не менее, эти 8 лет не так просто забыть, я по прежнему "россонери". Я всегда буду любить болельщиков Милана, всегда буду одним из них",- прокомментировал неприятный эпизод 22-летний вратарь.

Напомним, на матч с Бельгией в битве за третье место в Лиге наций Доннарумма вывел команду с капитанской повязкой, став таким образом самым молодым капитаном команды за 56 лет.