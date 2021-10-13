Италия

Кипер присоединился к клубу на правах свободного агента.

Милан на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего вратаря Ромы Антонио Миранте.

Контракт с 38-летнм стражем ворот подписан до окончания сезона-2021/22. Переход состоялся на правах свободного агента.

Так как Милан потерял Майка Меньяна на несколько месяцев, Миранте будет конкурировать за место в основе с Чиприаном Тетерушану.

В минувшем сезоне Миранте в составе Ромы провел 15 матчей во всех турнирах.

Помимо Ромы Миранте защищал цвета Болоньи, Пармы, Сампдории, Сиены, Кротоне и Ювентуса.

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