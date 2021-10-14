Фиорентина планирует усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно форвардом Реал Лукой Йовичем.

Как сообщает издание Calciomercato, "фиалки" хотят подписать сербского футболиста на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне Лука провел уже шесть матчей (суммарно 84 минуты), отметившись одной голевой передачей.

Напомним, что Агент Йовича продолжает работу над трансфером форварда в стан другого итальянского клуба — Интера.