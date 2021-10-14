Сербский нападающий может перебраться в стан "фиалок".
Лука Йович, getty images
14 октября 2021, 22:28
Фиорентина планирует усилить атакующую линию в ближайшее трансферное окно форвардом Реал Лукой Йовичем.
Как сообщает издание Calciomercato, "фиалки" хотят подписать сербского футболиста на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне Лука провел уже шесть матчей (суммарно 84 минуты), отметившись одной голевой передачей.
Напомним, что Агент Йовича продолжает работу над трансфером форварда в стан другого итальянского клуба — Интера.