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Наставник днепрян поделился своими мыслями после игры со Львовом.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в матче десятого тура УПЛ против Львова (1:0).

"Мы — истощены. Я и команда устали после боевого матча. Поле мешало показать еще лучший футбол – не эффективнее, а эффектнее. Открыли матч очень хорошо с фантастическим голом Довбика. Знали, что ранний гол даст нам стабильность, чтобы контролировать ход матча. Знаем, как ведет игру Львов – длинные передачи, особенно у Брикнера, хотели прессинговать зоны три на три.

Они имели моменты, мы их имели. Возможно, игра не была красивой для болельщиков, но все равно три очень важных очка для нас. Действительно настраивались, планом на игру не была красивая игра. Когда от Пихаленка или Джурасека отскакивает мяч три раза, тогда понимаешь, что в контроль будет очень тяжело играть. У Пихаленка не отскакивает мяч. Играть нужно с умом, если надо – упростить.

В общем, боевая победа. Сейчас отдохнем. Некоторые парни идут заслуженно в сборную – великая честь для нашего клуба. Довбик и Пихаленок имеют очень большое значение для нашей команды, как и вызванные в команду U-21. Для нас это большой плюс – это показывает, что работаем достаточно солидно. Не хотим и здесь останавливаться.

Момент Русина? Он не может понять, как это случилось. Все хорошо сделал, убежал, обыграл вратаря, но исполнение. Но говорю, что поле мешало – отскочил мяч. Жаль, что оно было таким – не вышла красивая игра для болельщиков, мы же играем для них", — сказал Йовичевич в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Львов — Днепр-1.