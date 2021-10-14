Италия

Французский нападающий рассказал о своем видении футбола.

Оливье Жиру рассказал о философии своего футбола и готовности делать то, что не готовы делать другие футболисты.

"История моей жизни состоит из того, что люди спрашивают, не считаю ли я себя немного недооцененным. Я думаю, это также отчасти потому, что я не центральный нападающий с теми навыками, о которых мечтают молодые футболисты.

Но я думаю, что самое главное — быть очень эффективным, потому что о тебе судят по твоей статистике, по количеству забитых голов. Я счастлив прессинговать, что не делают другие, и дерьмо, которое другие не хотят делать.

Я выиграл столько всего за свою карьеру, что даже не мог себе представить, когда начинал. Оглядываясь назад, я очень горжусь", — приводит слова Жиру Football Italia со ссылкой на Mirror.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе прокомментировал конфликт с Оливье Жиру.