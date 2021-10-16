"Фиалки" хотят подписать форварда Торино.
Андреа Белотти, Getty Images
16 октября 2021, 14:08
Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает портал Calciomercato.
Фиорентина хочет укрепить линию нападения в январе и попытается подписать форварда туринцев. "Фиалки" готовы предложить полузащитника Софьяна Амрабата в обмен на итальянца.
Действующий контракт Белотти с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 3 поединка в футболке "быков", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что в подписании Белотти также заинтересован Милан.