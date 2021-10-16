Италия

"Фиалки" хотят подписать форварда Торино.

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает портал Calciomercato.

Фиорентина хочет укрепить линию нападения в январе и попытается подписать форварда туринцев. "Фиалки" готовы предложить полузащитника Софьяна Амрабата в обмен на итальянца.

Действующий контракт Белотти с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 3 поединка в футболке "быков", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Белотти также заинтересован Милан.