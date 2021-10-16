Италия

Представитель серба рассказал о его планах на будущее.

Нападающий Душан Влахович не намерен продлевать контракт с Фиорентиной и хочет перейти в другой клуб. Агент сербского футболиста Дарио Ристич объяснил его нежелание подписывать новое соглашение с флорентийским клубом.

"Прошлым летом мы принесли Фиорентине предложение в размере 60 млн евро с бонусами. У нас уже было соглашение с покупающим клубом, но президент Коммиссо не захотел даже слушать. Он сказал, что относится к Влаховичу как к сыну, ни за что не продаст его и сделает все, чтобы продлить контракт.

Мы не хотим продлевать контракт с Фиорентиной, поэтому не общаемся ни с журналистами, ни с клубом", – рассказал Ристич в интервью порталу FirenzeViola.

Действующий договор Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 8 поединков в футболке "фиалок", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус попытается подписать Влаховича в зимнее трансферное окно. Также в услугах серба заинтересована Боруссия Д.