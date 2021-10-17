Италия

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Италии.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А туринский Ювентус дома примет римскую Рому.

Воскресенье, 17 октября, Альянц Стедиум, Турин. Арбитр встречи — Даниєле Орсато. Трансляция на видеосервисе Megogo.

После откровенно провальных первых туров чемпионата, Ювентус начал процесс "выздоровления". Материал про то, как выздоравливает команда Массимилиано Аллегри, можно прочить у нас на сайте. И правда, Юве шаг за шагом набирает обороты. Пока что их игра очень далека до идеальной. Даже тот футбол, который уже успел поставить "новый-старый" тренер "старой сеньор" не особо симпатичен любителям Серии А и фанатам клуба.

Правда, в Лиге чемпионов все складывается нормально. В первых двух турах турнира Ювентус набрал шесть очков, причем во втором туре обыграл лондонский Челси, хотя именно Юве предрекали поражение Но в чемпионате команда пока занимает шестое место после семи туров, набрав 11 очков.

Что касается Ромы, то после прихода Жозе Моуриньо, команда начала демонстрировать интересный футбол. Многие ждали от "Особенного" оборонительного футбола, без риска и излишеств, но, похоже, Жозе наконец понял, что в 2021 году команды играют по-другому, игра от печки не принесет результата. Начало выдалось достаточно неожиданным для Ромы, но несколько неудачных матчей отбросили "волков" с первого места.

На евроарене Роме нет равных, да и в чемпионате над более низкоуровневыми командами они берут верх. Первый серьезный экзамен они провалили. Речь о дерби против Лацио, которое завершилось со счетом 3:2 в пользу "орлов". Ювентус — второй серьезный экзамен.

Ориентировочные составы: