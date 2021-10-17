Италия

Футболист оценил выступления команды в прошедшей игре.

Нападающий Милана Оливье Жиру прокомментировал победу над Вероной в рамках Серии А (3:2).

"После первого тайма в раздевалке я подумал, что это еще не конец, и нам нужно проявить больше характера.

Нам потребовалось время, чтобы войти в игру, в том числе и мне, так что, возможно, мне нужно больше времени для того, чтобы набрать физическую форму".

"Во втором тайме мы были более решительны, так как перед перерывом проиграли слишком много единоборств на поле. Возможно, нам нужно было быть более агрессивным, и мы очень хорошо справились с этой задачей", — сказал Жиру.

Видео голов и обзор матча Милан — Верона можно смотреть на Football.ua.