Италия

Центрбек продолжает восстанавливаться после травмы.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт не сможет принять участие в матче с Ромой из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Нидерландский центрбек испытывает проблемы с приводящей мышцей и не попал в заявку команды на поединок. Сроки восстановления 22-летнего игрока пока остаются неизвестными.

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Вне заявки "старой синьоры" также остались полузащитник Адриен Рабио, который заболел коронавирусом, и нападающий Пауло Дибала, продолжающий восстанавливаться после травмы.

Матч Ювентус – Рома в 8-м туре Серии А состоится в Турине в воскресенье, 17 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за событиями поединка в текстовой трансляции на Football.ua.