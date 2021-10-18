Италия

Наставник Ювентуса прокомментировал успех его команды в игре против Ромы.

Туринский Ювентус в рамках восьмого тура итальянской Серии А на своем поле сумел обыграть римскую Рому (1:0), благодаря чему продлил свою серию успешных поединков.

Ювентус — Рома 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "зебр" Массимилиано Аллегри оценил действия своих подопечных в отчетной дуэли.

"Команда достигла хорошего результата — это уже пятая кряду наша победа во всех турнирах. Рома — физически сильный и очень техничный коллектив, поэтому хорошая игра, которую нам удалось против нее продемонстрировать, является большим достижением.

Сначала, мы пытались прессинговать соперников достаточно высоко, но они спокойно с этим справлялись. Затем, нам удалось открыть счет. Хороший гол, построенный на отличном взаимодействии.

Это была очень важная игра, благодаря успеху в которой мы сделали большой шаг вперед по турнирной таблице, и теперь все наши мысли сосредоточены на матче Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня надо было побеждать — мы с этим справились.

Хотел бы отметить Войцеха Щесны — как и в других матчах, он показал, насколько ценным футболистом для нас является на данный момент.

Вся команда играла с большим самопожертвованием, однако нам еще предстоит поработать над действиями в завершающей трети поля. Иногда мы слишком увлекаемся безумными передачами. Считаю, что для ликвидации этого недостатка понадобится достаточно много времени.

Мне кажется, что сегодня Рома наиграла на ничейный исход. Это одна из лучших команд в лиге, но их ошибки стали поводом для нашего успеха. Такое случается только в том случае, если вы действуете как команда", — подытожил наставник.

В следующем туре туринский Ювентус проведет гостевой поединок против миланского Интера.